Koning over 545 miljoen euro: klein deel waar spotlight op staat

Dat de Oranjes omgerekend naar hedendaagse prijzen zeker 545 miljoen euro verdiend hebben aan de Nederlandse kolonies, is een „heel klein deel” van het onderzoeksrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) „waar nu de spotlight op staat”. Dat zei koning Willem-Alexander in een reactie op deze uitkomst van het onderzoek tijdens een persgesprek in Antwerpen, aan het einde van het driedaagse staatsbezoek aan België.