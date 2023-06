„Haal Brabant van het slot”, is de aanhef van een brief van zeven steden in Noord-Brabant aan leden van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Stedelijk Brabant trekt aan de bel uit bezorgdheid over onder meer de woningbouw na het klappen van de onderhandelingen over een coalitie in de provincie en die over het landbouwakkoord.