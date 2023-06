Mogelijk waren de kloppende geluiden waarvan eerder sprake was in de zoektocht naar de vermiste duikboot, gewoon achtergrondruis van de oceaan. Dat heeft John Mauger van de Amerikaanse kustwacht en hoofd van de reddingsoperatie gezegd tegen Sky News. Die geluiden werden als een teken gezien dat de bemanning van de zondag verdwenen onderzeeër Titan nog in leven zou kunnen zijn.