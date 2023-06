VDL hoopt op nieuwe kansen bij Nedcar

VDL is in gesprek met enkele partijen om voor hen auto’s te gaan maken in de autofabriek in Born. In enkele gevallen is die belangstelling concreet, laat VDL donderdag weten. „We hebben vertrouwen dat we vermoedelijk op korte termijn een samenwerking of contract kunnen ondertekenen voor de bouw van auto’s”, aldus VDL in een interne mededeling waar Eindhovens Dagblad eerder over berichtte. „Dit kan een compleet voertuig zijn, of het afmonteren van een gedeeltelijk opgebouwde auto of carrosserie.”