Bouw spoortunnel in Wolfheze een jaar uitgesteld door stikstof

De langverwachte bouw van een spoortunnel in het Gelderse Wolfheze laat zeker een jaar langer op zich wachten. Volgens de gemeente Renkum, waar Wolfheze bij hoort, is gebleken dat de bouw helemaal zonder stikstofuitstoot moet plaatsvinden. Wolfheze ligt in beschermde natuurgebieden. Dat leidt tot praktische problemen en een flinke kostenstijging waarvoor op dit moment geen geld is. Spoorbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en de gemeente overleggen over de situatie.