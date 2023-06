Nederland sluit principeakkoord met België over CO2-opslag

Nederland en België hebben een principeovereenkomst gesloten over het grensoverschrijdende vervoer en de permanente opslag van CO2. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) zette in de marge van het koninklijk staatsbezoek aan België in Antwerpen haar handtekening onder een zogeheten Memorandum of Understanding (MoU). Er zal onder meer worden gekeken naar de mogelijkheden om CO2 op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee.