De man die dinsdag is opgepakt op verdenking van het doodsteken van een 36-jarige supermarktmedewerkster in Den Haag, blijft twee weken langer in de cel. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag, meldt het Openbaar Ministerie. Eerder werd al bekend dat de 56-jarige een uitgebreid en lang strafblad heeft.