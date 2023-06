De meeste partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland willen dat er zo snel mogelijk weer een autoveer komt tussen Maassluis en Rozenburg. Ze deden die oproep aan gedeputeerde Jeannette Baljeu tijdens een commissievergadering. Sinds oktober vorig jaar vaart er geen pont voor auto’s meer over Het Scheur tussen Maassluis en Rozenburg. Automobilisten moeten een flink stuk omrijden, via de Beneluxtunnel.