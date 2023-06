De politie heeft een man uit het Limburgse dorpje Ospel opgepakt op verdenking van het stiekem filmen in kleedlokalen en het bezit van kinderporno. De man werd dinsdag opgepakt en is in verzekering gesteld. Hij wordt waarschijnlijk voorgeleid aan de rechter-commissaris, zei een woordvoerster van de politie donderdag na berichtgeving op de lokale nieuwssite Nederweert24.