De Rotterdamse gemeenteraad is akkoord gegaan met het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR) van het college van burgemeester en wethouders. In het plan staat dat de kooldioxide-uitstoot in de stad in 2025 met een kwart moet zijn verminderd. De reductie van de uitstoot van het broeikasgas moet in 2030 stijgen tot 55 procent en in 2050 moet Rotterdam volledig klimaatneutraal zijn.