Iraanse slachtoffers van gifgasaanvallen in de jaren tachtig zijn donderdag aanwezig in de rechtbank in Den Haag, waar ze een rechtszaak voeren tegen de twee Nederlandse bedrijven Melchemie van miljardair Hans Melchers (nu Otjiaha) en KBS Holland. De bedrijven zouden aan Irak grondstoffen hebben geleverd voor de productie van mosterdgas.