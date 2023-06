De Oekraïense premier Denys Sjmyhal rekent erop dat de internationale wederopbouwconferentie in Londen genoeg zal opleveren om de wederopbouwkosten voor een jaar te kunnen dekken. Daar is volgens de Oekraïense regering 6,5 miljard dollar (5,9 miljard euro) voor nodig. Hij zegt nog niet te weten hoe ver hij van dat doel verwijderd is.