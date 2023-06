Het westnijlvirus gaat snel rond in Europa. In het afgelopen jaar is het virus bij ongeveer 1400 mensen vastgesteld. Ongeveer honderd patiënten zijn daaraan overleden. De meeste mensen zijn binnen Europa besmet geraakt. Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC gaat het om de grootste uitbraak sinds 2018. In Nederland is het westnijlvirus nog niet aangetroffen.