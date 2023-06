Het CDA in Limburg stelt een commissie in die de toekomst van de partij in deze provincie gaat onderzoeken. Volgens huidig voorzitter Harold Schroeder van het CDA in Limburg gaat de opdracht aan de commissie „over hoe de Limburgse christendemocratie het beste bij elkaar kan blijven om het netwerk in stand te houden. De commissie mag dat onafhankelijk onderzoeken.”