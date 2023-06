Mogelijk asielzoekerscentrum in Zevenbergen voor maximaal 15 jaar

In het dorp Zevenbergen in Noord-Brabant komt waarschijnlijk een asielzoekerscentrum waar maximaal tweehonderd mensen kunnen worden opgevangen. Het is de bedoeling dat de locatie volgend jaar in gebruik genomen wordt en daarna maximaal vijftien jaar lang open blijft. Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, waar Zevenbergen onder valt, hebben de plannen gedeeld met de leden van de gemeenteraad. Zij overleggen op 29 juni en 13 juli over de mogelijke opvang en moeten uiteindelijk de knoop doorhakken.