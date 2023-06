Op de Willem de Kooning Academie (WdKA) in Rotterdam is al langere tijd onrust onder docenten. Die groeide recent zo erg, dat ze hun ongenoegen kracht bijzetten door geen cijfers voor beoordeelde studenten te registreren. Er is onder meer langdurige onduidelijkheid over de roosters van de kunstacademie en onzekerheid over de gevolgen van bezuinigingen.