Verzekeraar Aegon wil volop in gaan zetten op groei in de Verenigde Staten. De Amerikaanse tak, met de naam Transamerica, moet daarom uit gaan breiden, meldde Aegon donderdag in aanloop naar een beleggersdag. De overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten door ASR is binnen enkele weken afgerond en dan zal Aegon beleggers gaan belonen. Bovendien heeft Aegon zichzelf een nieuw logo aangemeten voor deze verandering.