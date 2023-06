De politie heeft donderdagochtend vroeg iemand in Amsterdam aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een plofkraak op een winkel in Almere, eerder die nacht. Mogelijk is er sprake van een tweede verdachte, maar die is nog niet opgepakt. Er lag een explosief bij de winkel, die door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is meegenomen voor onderzoek.