De rechtszaak tegen de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro (68) over machtsmisbruik en het misbruiken van de publieke omroep gaat van start. Als hij verliest, kan hij jarenlang uitgesloten worden van verkiezingsdeelname. De conservatieve en rechts-radicale Bolsonaro is uit zijn zelfverkozen ballingschap in Florida teruggekeerd om een politieke comeback te maken en in 2026 weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen.