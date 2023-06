In een stal met 250 geiten in het Noord-Hollandse Egmond aan den Hoef heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. De ruim tien bewoners van een naastgelegen zorgboerderij aan de Hoeverweg zijn geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden. Alle dieren zijn in veiligheid gebracht in een wei.