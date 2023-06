Diverse Amerikaanse mensenrechtenorganisaties hebben van president Joe Biden geëist dat hij de Indiase premier Narendra Modi in het openbaar aanspreekt op de volgens hen slechte mensenrechtensituatie in India. Modi is voor een vierdaags staatsbezoek in de Verenigde Staten. In een verklaring riepen activisten en academici ook op tot hoorzittingen in het Amerikaanse Congres over het onderwerp.