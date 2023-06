Steeds meer mensen beschikken over beveiligingsapparatuur in huis. In 2023 is die in 28 procent van de huishoudens aanwezig. De slimme deurbel is het populairst. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een dergelijk exemplaar, blijkt uit nieuw onderzoek van marktonderzoeksbureau Multiscope.