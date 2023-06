BBB Gelderland wil meer tijd voor conceptplan landelijk gebied

De BoerBurgerBeweging (BBB) in Gelderland heeft tijdens een vergadering in het provinciehuis voorgesteld om een eerste conceptplan voor het landelijk gebied later in te leveren. Het concept dat het Gelderse bestuur onlangs presenteerde en waarover woensdagavond gesproken werd, heeft volgens BBB-Statenlid Steven Vrielink „veel impact op de sector en de natuur, als we hier niet goed genoeg over kunnen nadenken”. Maar provinciebestuurder Peter Drenth raadde uitstel „ten zeerste af”, omdat insturen wettelijk verplicht is.