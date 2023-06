Beoogde coalitie Overijssel onder vuur om clustering windmolens

De beoogde coalitie in Overijssel heeft tijdens een Provinciale Staten-vergadering felle kritiek gekregen van de andere partijen. De VVD diende met steun van BBB, GroenLinks, PvdA en SGP een zogeheten ‘motie vreemd’ in waarmee ze voor 1 juli willen vastleggen dat in Overijssel alleen windturbines mogen komen als dat in clusters van minimaal vier exemplaren gebeurt. Andere partijen waren daar boos over, omdat de deadline voor gemeenten om aan te geven waar ze windmolens kunnen plaatsen al bijna afloopt.