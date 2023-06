De reddingswerkers die zoeken naar de miniduikboot die verdween bij de Titanic, tasten nog in het duister over de herkomst van mysterieuze geluiden die zijn waargenomen. Er wordt gezocht in het gebied waar het geluid is waargenomen en op korte termijn arriveren nieuwe onderwaterrobots om te assisteren, meldde de Amerikaanse kustwacht op een persconferentie.