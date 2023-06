Zorgminister Kuipers wil niet af van eigen risico in de zorg

Zorgminister Ernst Kuipers wil het eigen risico in de zorg niet afschaffen. Ook voelt hij er niets voor om de mondzorg weer op te nemen in het basispakket, zo zei hij in een debat met de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wel wordt vergoed. Een deel van de Kamer wil die twee maatregelen juist wel nemen vanwege de grote zorgen over de toenemende gezondheidsverschillen tussen mensen met geld en mensen die zorg mijden omdat ze die niet kunnen betalen.