De bankensector betreurt het dat het landbouwakkoord niet tot stand is gekomen. Dat laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten. Volgens de belangenvereniging blijven Nederlandse boeren nu langer in onzekerheid. „Het is belangrijk dat nu vanuit het kabinet alsnog maatregelen worden genomen die zekerheid voor de toekomst gaan bieden”, stelt de NVB.