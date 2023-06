De lerarenbeurs is zo populair, dat de subsidiepot dit jaar net te klein is om alle aanvragers die er recht op hebben een beurs toe te kennen. Van de 5529 leerkrachten die een geldige aanvraag indienden, hebben er 5305 goedkeuring gekregen, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat betekent dat 4 procent is afgewezen wegens een lege subsidiepot.