Arib bevestigt: Jorritsma zag Omtzigt al meteen als ‘risico’

In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt oud-Kamervoorzitter Khadija Arib dat verkenner Annemarie Jorritsma zich al vlak na de verkiezingen in 2021 zorgen maakte over de rol van toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Nieuwsuur meldde vorige week op basis van stukken dat Jorritsma al aan het begin van de verkenning voor een nieuw kabinet haar zorgen uitte. Volgens Jorritsma kon het een „probleem” of een „risico” zijn als Omtzigt meer stemmen zou halen dan zijn lijsttrekker.