Noord-Brabant gaat zorgen voor een beter beeld op de mogelijke gevolgen van dijkdoorbraken in de provincie. Dat is nodig, want de huidige kaarten die de risico’s op overstromingen achter de dijken weergeven, zijn verouderd. Om die reden heeft de provincie dinsdag een overeenkomst getekend met adviesbureau HKV, dat de overstromingsrisico’s gaat actualiseren.