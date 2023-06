Adviseurs: ondersteun kinderopvangbedrijven bij kabinetsplan

Er moet nog veel gebeuren om het kabinetsplan voor bijna gratis kinderopvang haalbaar te maken voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Het plan is „onder voorwaarden uitvoerbaar” voor de organisaties, vinden adviseurs van Waarborgfonds Kinderopvang na onderzoek. Zo moeten organisaties genoeg ondersteuning krijgen bij de hervorming. Over onder meer de eis dat beide ouders moeten werken om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet snel meer duidelijkheid komen.