De BoerBurgerBeweging in Groningen vindt het niet zinvol als de provincie de plannen die het Rijk vraagt voor het landelijk gebied naar Den Haag stuurt zolang er geen landbouwakkoord is. „Zolang er geen breed gedragen landbouwakkoord ligt, kunnen we niet onderhandelen met boeren omdat we niet weten wat de financiële gevolgen zijn”, zegt BBB-Statenlid Eddie van Marum.