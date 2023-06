Verdachte steekpartij Albert Heijn zeer recent nog veroordeeld

De 56-jarige man die dinsdag in Den Haag is opgepakt op verdenking van het doodsteken van een vrouw in een winkel van Albert Heijn, is nog geen twee weken geleden door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor bedreiging. Hij kreeg een celstraf opgelegd die gelijk was aan zijn voorarrest van 107 dagen. De man heeft een uitgebreid en lang strafblad, meldt het Openbaar Ministerie. Donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die moet beslissen over zijn voorarrest.