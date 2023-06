Vlaamse buurtcomités organiseren zelf bloedonderzoeken naar PFAS

De buurtcomités van vijf Vlaamse gemeenten hebben zelf een organisatie in de hand genomen om de PFAS-waarden in hun bloed te laten onderzoeken. De ongeruste burgers wonen in de buurt van vervuilde locaties. Ze willen met het initiatief de overheid aanzetten tot actie zoals in de Antwerpse gemeente Zwijndrecht, waar de Vlaamse overheid vorige maand een omvangrijk PFAS-onderzoek is gestart bij omwonenden van de chemiefabriek 3M.