Experts: nieuw kinderopvangstelsel niet voor alle ouders simpeler

Het nieuwe kinderopvangstelsel dat het kabinet wil invoeren, is voor de meeste ouders eenvoudiger dan het huidige systeem. Toch is er nog steeds een „aanzienlijke subgroep” van vooral kwetsbare ouders voor wie het beoogde systeem „onvoldoende doenlijk lijkt”. Die conclusies trekken experts in een analyse in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Ze pleiten voor nader onderzoek naar de risico’s voor specifieke groepen ouders.