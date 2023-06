De Tweede Kamer wil nog volgende week in debat met landbouwminister Piet Adema en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) over het geklapte landbouwakkoord. Woensdag werd duidelijk dat de onderhandelingen officieel worden beëindigd, nadat eerder boerenorganisatie LTO was weggelopen uit het overleg. Op aanvraag van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas gaat de Kamer hierover in gesprek.