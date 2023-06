Het Oekraïense voorjaarsoffensief verloopt volgens Volodymyr Zelensky „langzamer dan we zouden willen”. „Sommige mensen denken dat dit een Hollywoodfilm is en verwachten nu resultaten, maar dat is het niet”, zegt de Oekraïense president in een interview met de BBC. Hij zegt dat de strijd moeizaam verloopt doordat er in een gebied van 200.000 vierkante kilometer veel mijnen liggen. „Er staan mensenlevens op het spel.”