De meeste Oekraïense kinderen die in Nederland verblijven gaan hier naar school, maar 10 procent van deze groep staat niet op een school ingeschreven. De Inspectie van het Onderwijs heeft daar geen duidelijke verklaring voor. „Van deze leerlingen weten we niet of de inschrijving nog niet gebeurd is, of de leerlingen op een wachtlijst staan of thuiszitten/thuis gehouden worden”, schrijft de inspectie in een rapport.