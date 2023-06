Overijssel en Zuid-Holland balen van mislukken landbouwakkoord

De provincies Overijssel en Zuid-Holland vinden het „zeer spijtig” en „ongelooflijk zuur” dat het in Den Haag niet is gelukt om een landbouwakkoord te sluiten. Volgens beide provincies was het bereiken van een akkoord tussen het kabinet en de agrarische sector van groot belang voor de plannen die staan beschreven in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Heel wat provincies hadden al gezegd hun PPLG pas te kunnen afronden als er een landbouwakkoord zou zijn.