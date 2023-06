Na een reeks aanvaringen tussen orka’s en zeilboten in de Straat van Gibraltar, heeft een Nederlandse zeiler nu een vergelijkbaar voorval meegemaakt bij Noorwegen. Zeiler Wim Rutten zegt tegen de Volkskrant dat een orka herhaaldelijk tegen zijn schip beukte. Waarom de dieren dat doen en of het risico bestaat dat dit soort botsingen daar nu meer zal voorkomen, is nog onduidelijk.