Bij een bedrijfspand in Schiedam is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie geweest. Niemand raakte gewond door de ontploffing rond 03.00 uur bij het pand aan de Koolhovenstraat, meldt de politie. Het gebouw heeft schade opgelopen. Een getuige heeft drie mensen zien wegrennen na het voorval.