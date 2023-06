De politie heeft aanwijzingen dat een 48-jarige inwoner van het Noord-Hollandse Hoofddorp is omgebracht in het Surinaamse Lelydorp, ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. De man zou op 19 december 2022 terugkeren van een reis, maar hij zat niet in het vliegtuig. Er is sindsdien niks meer van hem vernomen.