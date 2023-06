Onderzoek: ook Delft werd rijk door handel in tot slaaf gemaakten

Ook de stad Delft heeft uitgebreid geprofiteerd van de handel in tot slaaf gemaakten, en het werk waar zij toe gedwongen werden. Sommige inwoners werden schatrijk. Van de opbrengsten lieten ze in en rond de stad kapitale herenhuizen en villa’s bouwen. „In een stad als Delft wist iedereen, of kon iedereen weten, dat slavernij bestond en wat het inhield”, constateren historici Nancy Jouwe, Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis.