De provincie Zuid-Holland kijkt naar allerlei opties om, binnen de beperkte ruimte die er is, snel een grote hoeveelheid nieuwe woningen te bouwen. Plannen genoeg, nu komt het aan op realisatie. Anne Koning, zowel in het oude als het nieuwe college de gedeputeerde met wonen en ruimtelijke ordening in haar portefeuille, pleit bij het Rijk voor eenduidige regelgeving én extra geld om de bouw te kunnen versnellen.