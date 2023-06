De Europese Commissie wil de risico’s voor de economische veiligheid van de EU minimaliseren. Het gaat bijvoorbeeld over energieleveringszekerheid, belangrijke technologieën en de afhankelijkheid van grondstoffen van landen die het niet zo nauw nemen met (democratische) waarden. De commissie heeft een strategisch plan opgesteld waar de EU-leiders zich volgende week op een top in Brussel over zullen buigen.