De veroordeling van Thijs H. kan in stand blijven, zo adviseert de procureur-generaal dinsdag aan de Hoge Raad. H. werd in maart vorig jaar door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van drie mensen. Het hof achtte H. verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van een psychische stoornis.