Zorgminister Ernst Kuipers kan niet beloven dat vrouwen vanaf volgend jaar weer gemiddeld eens per twee jaar terecht kunnen voor een mammografie in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De tijd die gemiddeld verstrijkt tussen twee afspraken daalt weliswaar, maar mogelijk niet snel genoeg en niet overal in dezelfde mate, schrijft hij aan de Tweede Kamer.