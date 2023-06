Een ddos-aanval heeft de website van North Sea Port, het bedrijf achter de havens van Vlissingen en Terneuzen in Zeeland en het Belgische Gent, enkele uren lang onbereikbaar gemaakt. De site lag sinds dinsdagochtend 08.30 uur plat. Aan het begin van de middag was de aanval afgeslagen en ging de site weer in de lucht. Het werk in de haven kon gewoon doorgaan, die systemen zijn niet geraakt.