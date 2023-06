Minder huizenkopers hebben zich vorig jaar ingedekt tegen een restschuld op hun hypotheek. In 2022 maakte een kwart minder kopers van een woning gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), maakt de organisatie achter die waarborg bekend. Dat komt vooral doordat huizen in de eerste helft van vorig jaar nog in prijs stegen, waardoor ze te duur werden voor de regeling.