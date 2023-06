Frank Ashleigh, een bekende veteraan van de Slag om Arnhem in september 1944, is maandag op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Britse Glider Pilot Regiment Society bekendgemaakt op Facebook. Sergeant Frank Ashleigh bracht in de Tweede Wereldoorlog op 18 september 1944 Brits legermaterieel naar de Ginkelse Heide tijdens de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden.